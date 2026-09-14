“L’odio social contro lo Stretto Pride? In piazza chi lotta per una società più giusta”

La risposta del consigliere dem Russo ai leoni da tastiera dopo la manifestazione. Basile: "Da Messina un messaggio di amore e rispetto"

MESSINA – Non è una novità. Il post Stretto Pride, bellissima e pacifica manifestazione nel segno dei diritti, è stato segnato, ancora una volta, anche dall’odio e dagli insulti dei leoni da tastiera. E i social rivelano quanta ancora sia lunga la strada per diventare una società adulta ed evoluta.

“Tutti i messinesi dovrebbero indignarsi per le ingiustizie, questa è la risposta alle battute da terza elementare”

Sul tema è intervenuto il consigliere comunale, capogruppo del Partito democratico, Alessandro Russo: “Anche questo quinto Pride messinese è fatto. Si sta in piazza per avere una società più giusta per chiunque. Questa è la risposta agli insulti e alle battute da terza elementare. Vedete, il punto che dovrebbe fare incazzare non è la gioiosa atmosfera in piazza, tra musica e paillettes, dove a voler trovare una scandalosa chiappa di fuori che fosse una, non ne trovavi manco a cercarla, neppure fossimo su Rai1 nel 1959. Neppure quella colorata scia di persone di tutte le età che infastidisce i benpensanti e i cattolici più oltranzisti del Papa e del Santo Uffizio. No. Quello che dovrebbe fare incazzare i messinesi dal vivo e sulle tastiere social (attività, come sappiamo, molto praticata) sono la mancanza dei diritti uguali per tutti, la sofferenza della violenza praticata e parlata sulle donne, sui nostri ragazzi, sui nostri figli, l’emarginazione di chi è vissuto come diverso, la violenza che si subisce a causa delle bombe e delle guerre interminabili, da cui si esce solo morendo”.

E ancora: “Dovrebbe fare incazzare che ci sia una società ancora zeppa di ingiustizie per tanti, di diritti che sono privilegi. Di emarginazioni nella nostra stessa città, proprio dietro la porta di casa nostra. Ecco, dinanzi a questo, vedete, la differenza la fa la nostra azione, la fa la nostra voglia di cambiare le cose e di non accettarle per definitive”.

“E metterci in prima persona, per strada, coi nostri stessi corpi, a ricordarlo. E se per ricordarlo si fa casino, si scandalizza qualcuno per un capezzolo o si innervosisce qualche nemico della gioia della conservazione. Beh: sticazzi. Serve prendere parte. Serve partecipare. Serve scendere in piazza. E ci siamo scesi. Pochi, molti. Non importa. Certamente non indifferenti, anzi. Con una fottuta voglia di cambiare le cose”, conclude Russo.

Gli insulti al sindaco Basile, “da Messina un messaggio di libertà e amore”

A essere insultato sui social è stato anche il sindaco Federico Basile per via della sua partecipazione con tanto di foto. Queste le parole del primo cittadino: “L’amore è una delle forme più semplici e profonde di libertà. Amare chi si ama. Vivere ciò che si è, nel rispetto di sé e degli altri. Il Pride, arrivato alla sua quinta edizione, è un momento di festa, ma anche un’occasione per ricordarci che essere liberi significa poter essere sé stessi, senza paura. È un messaggio che riguarda tutti. Il rispetto delle persone, delle loro scelte e delle loro differenze rende una comunità più forte e una città più libera. Messina vuole continuare a essere una città in cui ciascuno possa sentirsi libero di vivere, esprimersi e amare”.

Da chi lo accusa di essere pagato dalla “lobby gay” a ogni altro insulto, gli attacchi a Basile e in generale ai partecipanti rivelano quanto sia necessario lavorare in termini di formazione e di educazione affettiva e sessuale. Un’educazione alla libertàà e al rispetto contro ogni prevaricazione.

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