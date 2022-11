Reggina, se lunedì sera batti il Genoa l'agganci al secondo posto - Tempostretto

Conquistando i tre punti tra le mura amiche, gli amaranto lascerebbero il quintetto di squadre quinte a 19 punti superando anche Bari e Ternana

REGGIO CALABRIA – Un Frosinone “mostruoso” infila la quinta vittoria nelle ultime cinque gare (!) e regola anche il “fanalino di coda” Perugia – temibile, però: vero, Reggina? -, magari soffrendo più di quanto fosse dovuto sulla carta: 1-0 e primato a questo punto a 27 punti e con 5 lunghezze di distacco sulla seconda.

Ma la classifica della serie cadetta s’è accorciata repentinamente: ne vengono fuori una situazione curiosa e una grande opportunità per gli amaranto di riportarsi “sulla cresta dell’onda”.

Lo scenario in classifica

Infatti alle spalle dei frusinati, salvo il grande vuoto di cinque punti di distacco, c’è poi subito il Genoa a 22 punti; terza la Ternana a 21, non avendo approfittato appieno della gara casalinga contro la Spal (0-0 il risultato finale); quarto il Bari a quota-20, che a Benevento ha rosicchiato un punto utile più che altro ai campani, per agganciare il Cosenza (l’altra calabrese di ‘B’ ha nuovamente perso, per 3-1, in trasferta a Pisa) al terzultimo posto ex-aequo.

Qui si apre la singolarità dell’attuale situazione: al quinto posto ci sono infatti, a pari merito tutte a 19 punti, addirittura cinque squadre, e cioè Reggina, Parma (“inchiodato” dal Palermo, vittorioso per 1-0 al ‘Barbera’), Ascoli e Brescia (che hanno guadagnato un punto per uno nel confronto avuto sul terreno di gioco lombardo, finito 1-1) e Sudtirol (che non è riuscito ad andare oltre il 2-2 tra le mura amiche contro un coriaceo Cagliari).

Ma questa “spigolatura” coincide con una grande chance per gli amaranto di mister Pippo Inzaghi: quella di riproporsi ai vertici della classifica cadetta, dopo una straordinaria prima parte di campionato. Basta guardare com’è andata di recente: negli ultimi cinque incontri la Reggina ha vinto solo una partita, perdendone tre e conquistando un ‘pari’. Non uno score da squadra di vertice, sicuramente.

…Lunedì sera, invece, allo Stadio comunale “Oreste Granillo” arriveranno i “grifoni” del Genoa, per una partita di cartello tra l’ex capolista amaranto e i liguri, attualmente secondi in classifica.

…Mossa del cavallo?

Ma appunto, mentre il Genoa ha 22 punti, la Reggina è l’unica squadra del quintetto a quota-19 in grado di risollevarsi: vincendo, potrebbe con una sola mossa lasciare il blocco delle compagini quinte a pari merito e, ‘saltando’ anche Bari e Ternana, andrebbe ad agganciare proprio i genoani, a quel punto secondi ex-aequo a 22.

Una sorta di mossa del cavallo resa possibile dall’incrocio dei risultati odierni della dodicesima giornata; e un ‘evento’ del quale gli amaranto hanno senza dubbio bisogno.



Articoli correlati