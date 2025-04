Reggio Calabria Street Food Fest, il programma della terza giornata

Sul lungomare Italo Falcomatà continua la festa del gusto. Redazionale

Dopo lo straordinario successo di pubblico registrato ieri, il Reggio Calabria Street Food Fest entra nel vivo con la terza giornata di eventi, sapori e intrattenimento.

E’ stata una vera festa per le migliaia di persone che hanno deciso di trascorrere un 25 aprile all’insegna del buon cibo, ma soprattutto del divertimento, in un’atmosfera di aggregazione e convivialità, sullo splendido lungomare monumentale Italo Falcomatà. Famiglie con bambini, gruppi di amici, giovani e adulti hanno invaso il villaggio gastronomico sin dall’ora di pranzo, trascorrendo insieme un 25 aprile all’insegna del buon cibo, del divertimento e della convivialità.

Grande partecipazione anche per gli show cooking, che hanno attirato l’attenzione non solo di appassionati ed esperti del settore – che hanno animato il dibattito commentando le pietanze proposte dagli chef – ma anche di un pubblico curioso, coinvolto dalle performance live e dalle spettacolari creazioni dei maestri gelatieri.

Nel rispetto del lutto nazionale, la manifestazione oggi si fermerà durante i funerali del Papa e avrà inizio alle 13.30, per poi proseguire con orario no stop fino all’1 di notte. Le casse per l’acquisto dei token apriranno alle 13.

Sabato 26 aprile – Il programma della terza giornata

Ore 18.30 e 19.30

Compagnia dei Joculares in scena con il coinvolgente “Mr. Sardella Show”, spettacolo per tutte le età tra giocoleria, comicità e acrobazie.

Ore 19

Show cooking con lo chef Giuseppe Stilo e il maestro gelatiere Giuseppe Pennestrì: una combinazione vincente tra cucina gourmet e arte del gelato.

Ore 20

Si accende il ritmo con il DJ set di Michele Mangiola, che farà ballare il lungomare con una selezione musicale coinvolgente.

Ore 20

In contemporanea, secondo show cooking con Enzo Cannatà e Salvatore Ravese, per un altro viaggio nei sapori tra tradizione e innovazione.

Ore 21.30

Musica live con gli Approssimativi, una band pronta a infiammare il palco con un sound trascinante.

Ore 23.30 fino alla chiusura

Si torna a ballare con il secondo DJ set di Michele Mangiola, per chiudere la serata in grande stile.