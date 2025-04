Reggio. Camera di Commercio, eletti i componenti della nuova giunta

I neo eletti componenti della Giunta rappresentano i diversi settori economici del territorio

REGGIO CALABRIA – Il Consiglio della Camera di commercio di Reggio Calabria ha eletto i componenti della Giunta camerale per il periodo di mandato quinquennale 2025-2030. Lo riferisce una nota dell’ente La Giunta, presieduta da Antonino Tramontana, risulta così composta: Salvatore Ascioti (settore Artigianato), Lorenzo Benedetto Labate (settore Commercio), Alessandro Leandro Laganà (settore Artigianato), Patrizia Carmen Rodi Morabito (settore Agricoltura), Domenico Carmelo Vecchio(settore Industria). I neo eletti componenti della Giunta rappresentano i diversi settori economici del territorio e sono chiamati a svolgere un ruolo cruciale nella definizione delle strategie e degli indirizzi generali dell’ente. Tra i compiti principali della Giunta rientrano l’attuazione delle delibere del Consiglio, la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e la promozione di iniziative a sostegno dello sviluppo economico del territorio e delle imprese”.

“Sono sicuro – ha dichiarato il presidente Tramontana a conclusione della seduta nel corso della quale ha formulato i migliori auguri di buon lavoro ai componenti della sua squadra dicendosi soddisfatto del clima di collaborazione e condivisione che ha caratterizzato l’elezione della Giunta – che gli organi della Camera di commercio sapranno lavorare in sintonia tra loro ed in sinergia con le istituzioni locali. L’impegno di ciascuno – ha aggiunto – sarà focalizzato verso l’obiettivo comune di favorire la crescita del territorio e la competitività delle imprese, operando nell’ambito delle linee strategiche del sistema camerale: innovazione, digitalizzazione, sostenibilità, internazionalizzazione, promozione del turismo e della cultura, qualificazione delle imprese e delle filiere, orientamento ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro, assistenza all’imprenditorialità per favorire la nascita di nuove imprese”.