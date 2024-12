Reggio. Capodanno Rai, sul palco in piazza Indipendenza anche Arisa e Diodato

Intanto per le strutture ricettive, si va verso il tutto esaurito. Per il concertone di Capodanno è previsto un boom di presenze

REGGIO CALABRIA – Sul palco in piazza Indipendenza, la notte di San Silvestro per salutare il nuovo anno, in occasione del Capodanno Rai, saliranno anche Arisa e Diodato, vincitori del Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2014 e 2020. Ad annunciarlo tramite il proprio profilo Instagram il presentatore Marco Liorni che presenterà ‘L’anno che verrà’.

VERSO IL TUTTO ESAURITO

Intanto per le strutture ricettive, si va verso il tutto esaurito. Per il concertone di Capodanno è previsto un boom di presenze. Infatti quest’anno saranno tantissimi i reggini che non si sposteranno dalla città proprio per assistere al Capodanno Rai, ed altrettanto numerosi saranno i turisti provenienti da fuori regione per trascorrere anche qualche giorno di relax in riva alla Città dello Stretto.