Reggio. Castore: su richiesta del consigliere Castorina, audito l'assessore Gangemi - Tempostretto

Gangemi: "Non vi è un problema di disponibilità economica in relazione ai pagamenti degli stipendi ma del sistema di pagamento"

REGGIO CALABRIA- Presieduta dal Presidente Ruvolo, si è svolta a Palazzo San Giorgio la I Commissione Consiliare, all’interno della quale su richiesta del consigliere comunale, Antonio Castorina è stato audito l’assessore Francesco Gangemi in ordine al pagamento degli stipendi, dei fornitori ed al potenziamento della società Castore.

“ Non vi è un problema di disponibilità economica in relazione ai pagamenti degli stipendi ma del sistema di pagamento, – ha spiegato l’assessore Gangemi nel corso dell’audizione -in discussione un atto deliberativo di anticipazione delle somme che eviterà i ritardi nel pagamento degli stipendi”.

“L’amministrazione comunale di Reggio Calabria e la città Metropolitana con Castore ha vinto una importante scommessa per ridurre gli sprechi e garantire una efficienza nei servizi essenziali” afferma Castorina. “Una giusta intuizione”, prosegue il consigliere comunale che ha fortemente voluto Giuseppe Falcomatà “ma che deve necessariamente garantire il pagamento dei fornitori, dei dipendenti e potenziare la mission in termini di servizi e personale lavorando sulla programmazione”.

Ho ritenuto importante approfondire nella I Commissione consiliare il ruolo di Castore- ha concluso il consigliere comunale, Antonino Castorina, una volta terminata l’audizione – ed essere certo che è in corso una soluzione imminente e praticabile per garantire i pagamenti dei lavoratori, dei fornitori lavorando anche sul potenziamento della pianta organica”.