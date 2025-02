Reggio. Nuovo incendio al Lido Comunale, arrestato l’autore

Il rogo era stato generato dall'uomo per ritorsione nei confronti delle altre persone coinvolte nella rissa che stazionavano nella struttura in disuso

REGGIO CALABRIA – E’ stato tratto in arresto dai carabinieri, il responsabile dell’ennesimo incendio ai danni del Lido Comunale, Torre Nervi, sul lungomare, chiusa dopo l’ultimo sgombero dell’attività di ristorazione della Luna Ribelle. Si tratta di un uomo coinvolto in una lite tra più persone, nei pressi della struttura. Il rogo era stato generato dall’uomo per ritorsione nei confronti delle altre persone coinvolte nella rissa che stazionavano nella struttura in disuso. Per spegnere le fiamme sono intervenute Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria, con due autobotti di supporto per rifornimento idrico ed il carro autoprotettori. Le fiamme hanno interessato una ampia sala situata al terzo piano del lido comunale, ed hanno completamente distrutto mobilia e suppellettili di vario genere, con danni al rivestimento in cartongesso e lievi danni strutturali.