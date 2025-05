Reggio. Piazza del Popolo: La Strada e Saverio Pazzano, convocano un’assemblea pubblica

"Un'occasione importante, per discutere e progettare insieme il futuro di un luogo che deve evolversi e tornare a essere il cuore pulsante della città"

REGGIO CALABRIA – Il movimento “La Strada” con il consigliere Saverio Pazzano invita tutti i cittadini, le associazioni e gli operatori locali a partecipare a una Assemblea Pubblica che si terrà domani pomeriggio alle ore 18:00 presso la Sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio. “Un’occasione importante – viene riportato nella nota – per discutere e progettare insieme il futuro di Piazza del Popolo, un luogo che deve evolversi e tornare a essere il cuore pulsante della città, e per difendere il nostro mercato storico, simbolo di tradizione ma anche di grande potenziale di rinnovamento.

Piazza del Popolo è uno degli spazi più vitali e rappresentativi di Reggio Calabria. Non possiamo permetterci che rimanga congelata nel passato o priva di una visione di futuro. È necessario dare alla piazza una nuova vita, un volto moderno, accessibile e polifunzionale. La proposta del movimento va ben oltre la semplice riqualificazione. Vogliamo rendere Piazza del Popolo uno spazio vivo e dinamico, dove la cittadinanza possa non solo fare acquisti, ma anche socializzare, praticare sport, e godere di eventi culturali e ricreativi, tutti insieme. Un luogo dove ogni angolo possa stimolare e soddisfare diverse esigenze, senza perdere la sua identità.

La salvaguardia del mercato storico è un punto fondamentale: non possiamo permettere che venga

dimenticato o messo da parte. Al contrario, vogliamo valorizzarlo, integrandolo in un contesto che

lo rilanci e lo renda ancora più attrattivo per i cittadini e i turisti. La tradizione deve evolvere con la

città e il mercato, con la giusta valorizzazione, potrà essere un motore di sviluppo per il centro

storico e per l’intera comunità.

Presenteremo e discuteremo la proposta per una Piazza del Popolo più inclusiva e polifunzionale,

un luogo di incontro e crescita, in cui la cultura, lo sport e la socialità possano convivere in armonia.

L’obiettivo è trasformare Piazza del Popolo in uno spazio vivibile per ogni generazione, dove il

passato si mescola al presente e al futuro in un continuo scambio”.

Pertanto, il movimento “La Strada” ed il consigliere Saveri Pazzano, invitano tutti a partecipare e a condividere idee, opinioni e proposte per costruire insieme una piazza che appartenga a tutta la cittadinanza, rispecchiando il dinamismo della città.