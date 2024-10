Reggio. Quattro giovani deferiti per rapina

Le vittime, due fratelli di 17 e 16 anni, si trovavano nei pressi del Lungomare quando sono stati avvicinati da un gruppo di quattro giovani

REGGIO CALABRIA – I fatti risalgono allo scorso 13 maggio, quando i militari della Stazione Carabinieri di

Reggio Calabria Principale, erano intervenuti in Viale Genovese Zerbi a seguito di un episodio di rapina impropria ai danni di due minori. Le vittime, due fratelli di 17 e 16 anni, si trovavano nei pressi del Lungomare quando sono stati avvicinati da un gruppo di quattro giovani. Questi, dopo averli fermati mentre stavano passeggiando, hanno sottratto alcuni effetti personali ai due ragazzi, sfilando loro di dosso per poi darsi alla fuga nelle vie circostanti. I due fratelli hanno tentato di inseguire i responsabili e, una volta raggiunti, i giovani ladri hanno aggredito i due minori con calci e pugni per assicurarsi la fuga. Durante la rapina, uno degli aggressori è stato riconosciuto da una delle vittime come un ragazzo di 14 anni reggino. Dopo l’aggressione subita, i due fratelli sono stati affidati al padre giunto sul posto a

seguito dell’intervento dei Carabinieri.

A conclusione delle indagini svolte i quattro minori coinvolti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria competente. Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e individuare eventuali responsabilità.