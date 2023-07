Reggio. Stop al dialogo con il comune, la rete dei comitati torna in piazza - Tempostretto

Venerdì 7 luglio, ore 17:30, si terrà in Piazza Italia una conferenza stampa per chiarire le posizioni rispetto al Regolamento dei Comitati di quartiere

REGGIO CALABRIA – Nonostante un dialogo propositivo e aperto con l’amministrazione comunale ancora nessuna novità sul fronte del regolamento Comitati di quartiere. Una battaglia che il gruppo civico MITI UDS e della Rete dei Comitati di quartiere di Reggio Calabria inizia nel 2019 e che dopo 4 anni incontri pubblici e varie audizioni con la commissione preposta non ha ancora prodotto il documento che di fatto istituzionalizza la presenza dei cittadini nella vita amministrativa. MITI UDS e della Rete dei Comitati di quartiere comunica, quindi, che venerdì 7 luglio, alle ore 17:30, si terrà in Piazza Italia una conferenza stampa. “L’incontro ha il fine di aggiornare la collettività sul lavoro svolto fin oggi dai componenti dei comitati di quartiere per ridare dignità e democrazia al territorio di Reggio Calabria, a fronte, purtroppo, degli impegni disattesi da parte degli amministratori comunali e dei vari rappresentanti politici. La cittadinanza tutta è chiamata a partecipare quale esercizio di tutela democratica dei propri diritti”.