Reggio. Turismo, 100 associazioni e 54 Comuni in un nuovo portale della Città metropolitana - Tempostretto

“Urpinrete" : un nuovo sito informativo che promuove il territorio con un’interfaccia moderna

REGGIO CALABRIA – Una promozione del territorio reggino a 360 gradi, un progetto al quale hanno aderito già 54 Comuni e 100 associazioni che vedono in rete i loro contenuti. Si raggiunge dal sito ufficiale dell’Ente www.cittametropolitana.rc.it il portale “Urpinrete” che è stato presentato, a Palazzo Alvaro, dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace e da Alessandra Sarlo, dirigente del settore Affari generali, comparto in cui ricade l’Urp, Ufficio delle relazioni con il pubblico.

La presentazione

“Uno spazio web adeguato che offre servizi ai cittadini, ai turisti e ai Comuni del territorio che spesso non hanno risorse umane ed economiche per promuovere le proprie bellezze e attività culturali – ha spiegato il sindaco Versace –. Un portale nuovo e dedicato, costantemente aggiornato, degno di competere con i portali nazionali”.

E il successo del portale è già riscontrabile dalle migliaia di visite e confermato dal fatto che ogni visitatore non si ferma alla home page ma prosegue a navigare consultando almeno 10 pagine all’interno dello stesso.

I contenuti

Un nuovo appeal per la Città metropolitana tutta, “un progetto identitario – ha proseguito Versace – destinato a connettere tutte le realtà del territorio, ognuna con le sue peculiarità, le sue ricchezze e la sua storia. Si vuole favorire l’incontro tra la cittadinanza e le istituzioni locali di prossimità per attivare possibili circuiti virtuosi tra domanda e offerta di servizi. Il portale “URPinRETE” è anche informazione sul vasto mondo dell’associazionismo, da sempre un orgoglio della nostra terra. Ad esso è dedicata la sezione “partecipando” che raccoglie, in cinque aree omogenee, le associazioni iscritte all’Albo unico Metropolitano. La suddivisione è tra l’Area della Locride, dell’Alta Locride, della Grecanica, dello Stretto e della Piana, così immaginata e realizzata per dare il massimo risalto ad ognuna delle specificità del territorio ed alle aggregazioni che ne esprimono lo spirito e lo valorizzano».

Un portale che racconta il territorio

Un altro pilastro di “Urpinrete”, secondo il sindaco facente funzioni, è rappresentato dalla sezione “Scopri la Città metropolitana” che valorizza i percorsi naturalistici, i siti archeologici ed i musei.

«E’ un modo – ha concluso il sindaco facente funzioni – per presentare una narrazione diversa dei nostri luoghi, un racconto più aderente alla realtà che allontana stereotipi e pregiudizi che, spesso, pesano sul destino delle comunità. Anche attraverso questo nuovo strumento, cui va riconosciuto il merito del settore Affari generali per la sua realizzazione, la Città metropolitana continua a mettere nella migliore luce un territorio che ha uno straordinario passato ed un brillante avvenire che passa, necessariamente, attraverso la più stretta connessione tra tutti i Comuni metropolitani e lo sviluppo di processi di integrazione e collaborazione sempre più avanzati».