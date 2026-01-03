Milazzo, cadavere in spiaggia al Tono

La scoperta all'alba da parte di alcuni sportivi. L'uomo sulla 40ina era semi svestito

Si lavora per identificare l’uomo trovato cadavere stamane a Milazzo. La scoperta è avvenuta intorno alle 5.20 da parte di un gruppo di sportivi in allenamento sulla spiaggia della ‘ngonia del Tono antistante la piazzetta.

L’uomo è stato descritto da uno degli sportivi che ha dato l’allarme come apparentemente sulla quarantina, nudo nella parte inferiore del corpo e con una camicia a scacchi, forse di un pigiama. Sul posto gli uomini della Guardia costiera, del 118 e delle forze dell’Ordine.

Il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale per gli accertamenti, coordinati dalla Procura di Barcellona.