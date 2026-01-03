 Milazzo, cadavere in spiaggia al Tono

Milazzo, cadavere in spiaggia al Tono

Alessandra Serio

Milazzo, cadavere in spiaggia al Tono

Tag:

sabato 03 Gennaio 2026 - 09:46

La scoperta all'alba da parte di alcuni sportivi. L'uomo sulla 40ina era semi svestito

Si lavora per identificare l’uomo trovato cadavere stamane a Milazzo. La scoperta è avvenuta intorno alle 5.20 da parte di un gruppo di sportivi in allenamento sulla spiaggia della ‘ngonia del Tono antistante la piazzetta.

L’uomo è stato descritto da uno degli sportivi che ha dato l’allarme come apparentemente sulla quarantina, nudo nella parte inferiore del corpo e con una camicia a scacchi, forse di un pigiama. Sul posto gli uomini della Guardia costiera, del 118 e delle forze dell’Ordine.

Il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale per gli accertamenti, coordinati dalla Procura di Barcellona.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Disastro Sicilia tra sanità in tilt e inchieste giudiziarie
Primo weekend del 2026 dominato dai venti africani ma la Befana porterà le prime piogge
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED