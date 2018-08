La guerra contro gli ambulanti abusivi: il blitz a Torre Faro. VIDEO

«Abbiamo disposto lo sgombero di una cinquantina di bancarelle abusive lasciandone una minima parte che non crea problemi di ordine pubblico o intralcio e che comunque appartengono ad ambulanti che avevano regolarizzato la loro posizione. Inizialmente si è arrivati allo scontro mentre poi è prevalso il buonsenso con una gran parte di sgomberi che sono stati eseguiti spontaneamente da parte degli abusivi che hanno compreso che il tempo della illegalità è finito».

E' stato questo l'esito del blitz che ieri il sindaco Cateno De Luca ha effettuato a Torre Faro insieme a un gruppo interforze composto da Carabinieri, Digos, Polizia Metropolitana, Polizia Municipale, per fermare l'ambulantato abusivo.

Per consentire a chiunque voglia mettersi in regola di avere la possibilità di lavorare tranquillamente, mercoledì alle ore 9 è stata fissata una riunione presso la sala ovale a Palazzo Zanca con i rappresentanti dei venditori ambulanti.

«Chi non si mette in regola non potrà occupare le nostre strade e le nostre piazze» ha detto chiaramente agli ambulanti il sindaco De Luca.