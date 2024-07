Residenze artistiche a Pagliara, si parte con Maurizio Pometti

Appuntamento stasera in piazza Municipio

PAGLIARA – Il progetto di “SMart – Residenza artistica” entra nel vivo a Pagliara con la presentazione dell’artista che per primo avvierà il progetto: Maurizio Pometti. L’inizio è stasera, alle ore 20, in piazza Municipio, in un incontro pubblico al quale partecipa il sindaco di Pagliara Sebastiano Antonio Gugliotta, Matteo Galbiati (direttore scientifico), Alessia Pietropinto (curatrice) e i partner del progetto.

Questa proposta artistico-culturale, nata nell’ambito di “Pagliara contemporanea”, si pone “l’obiettivo della valorizzazione territoriale attraverso la cultura contemporanea (arte, letteratura, cinema, danza, etc…) e, per questo, SMart ha pensato allo strumento, più attuale, della Residenza artistica per chiamare a lavorare sulle specificità del luogo un artista di rilevanza nazionale”, spiegano gli organizzatori.

L’artista lavorerà nel territorio di Pagliara interagendo con le sue istituzioni, con le associazioni e con gli abitanti del luogo “per favorire una connessione virtuosa e inclusiva che porti a un felice scambio di conoscenze e che costituisca un’occasione di arricchimento e valorizzazione reciproci. L’obiettivo primario di SMart è la valorizzazione del luogo in cui opera per generare momenti di conoscenza,

approfondimento e scoperta. In primo piano le diverse arti e il loro ruolo sociale. Il tutto puntando sull’aumento dell’offerta artistico-culturale e la collaborazione tra professionisti del settore, artisti, critici, storici e le comunità residenti”, aggiungono sempre gli organizzatori.