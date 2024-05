Ricordando la strage di Capaci, corteo per la pace a Messina

Lo organizza l'Istituto "Cannizzaro-Galatti", con l'adesione di Addiopizzo

MESSINA – Strage di Capaci del 23 maggio 1992: l’Istituto comprensivo “Cannizzaro-Galatti” organizza un corteo per le vie della città, dalle 9 di mattina. Il tutto a conclusione di un percorso di studi sul progetto “Legalità, memoria e impegno”.

Il percorso, con sosta in Cattedrale, ha come obiettivo quello di “lanciare un messaggio di pace contro la violenza e contro la criminalità organizzata e, contestualmente, ricordare le vittime della mafia e impegnarci tutti in un futuro migliore”. Da parte sua, il Comitato Addiopizzo Messina aderisce e invita a partecipare alla marcia.

Nella strage mafiosa, morirono il giudice Giovanni Falcone e la moglie, la magistrata Francesca Morvillo, e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Il percorso

Partenza dal cortile del plesso centrale di tutte le classi intorno alle ore 09;00.

Corteo lungo le vie: Via M. Giurba — Via Faranda- – Via C. Battisti- – Via I Settembre –

Arrivo a P.zza Duomo alle ore 10;00 e sosta dentro la Cattedrale fino alle ore 11;00 circa per un momento di raccoglimento.

Prosecuzione del Corteo lungo le vie: Corso Cavour – – Via A. Martino- – Via N. Fabrizi – – Via

M. Giurba

Rientro previsto nel cortile della Scuola sede centrale intorno alle ore 12;00.

