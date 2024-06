Sensori e parcheggi intelligenti, ora l’obiettivo è settembre

Proseguono i lavori per realizzare il sistema che servirà a far conoscere in anticipo quali sono gli stalli liberi

MESSINA – Dove si trova parcheggio e dove no. I cittadini lo vedranno prima sull’app Atm MovUp, che potranno usare come navigatore e li porterà lì dove il posto auto è disponibile, senza perdere tempo a cercarlo. Così si riduce anche il traffico.

La proroga

Finora sono stati installati oltre 3mila sensori sui 5mila previsti e Atm ha chiesto e ottenuto una proroga fino al 31 luglio delle limitazioni viarie “al fine di poter completare l’esecuzione dei lavori e provvedere al ripristino e/o verifica di quanto già installato, successivamente all’esecuzione degli interventi dei lavori di Foresta Me”, che vanno di pari passo.

Entro giugno dovrebbero essere sostituiti gli alberi che non hanno attecchito e montate le griglie, almeno in centro città, poi potranno essere installati altri sensori, mentre si lavora anche alle “antenne” che dialogano con la centrale operativa per poter indicare se un parcheggio è libero o occupato.

L’associazione temporanea di imprese composta da Tmp srl e Telereading srl, che si è aggiudicata la gara con un ribasso del 12.5 % su una base di 1 milione 444mila euro (fondi Pon Metro), potrebbe concludere i lavori entro settembre. A quel punto trovare parcheggio nelle strisce blu in centro città sarà più facile, ferma restando la possibilità di andare nei parcheggi in struttura, all’esterno dei quali è già indicato il numero di stalli liberi.