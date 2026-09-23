Riqualificazione in vista per Cumia Superiore: aggiudicati i lavori per la piazza

In programma messa in sicurezza e opere di urbanizzazione

La piazza di Cumia Superiore si appresta a cambiare volto grazie a un finanziamento mirato alla riqualificazione e alla mitigazione del dissesto. Il dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina ha infatti formalizzato l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per la messa in sicurezza e le opere di urbanizzazione dell’area.

L’impresa aggiudicataria e i dettagli economici

L’intervento è stato affidato alla Isaf Costruzioni S.r.l. di Fiumefreddo di Sicilia, che si è aggiudicata la gara mediante procedura negoziata applicando un ribasso del 2,6 percento rispetto all’importo a base d’asta. Il valore complessivo del contratto ammonta a 454mila 489 euro, a cui si aggiungono l’Iva e le ulteriori voci di spesa previste nel quadro economico per un totale impegnato di oltre mezzo milione sull’esercizio finanziario in corso. La durata prevista per la conclusione dei cantieri è fissata in 180 giorni naturali e continuativi a partire dalla consegna dei lavori.

Il contesto dei finanziamenti comunitari

L’opera fa parte di un pacchetto di interventi più ampio finanziato nell’ambito del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Nello specifico, il progetto rientra nel macro-intervento dedicato alla mitigazione del dissesto geomorfologico e idrogeologico nei villaggi di Cumia Inferiore, Cumia Superiore e nella zona di Acqualadrone. L’iter amministrativo è gestito dall’Organismo Intermedio del Comune, con il geometra Carmelo Concetto Orlando designato come responsabile unico del procedimento.