Rissa a Villa Dante, 19enne condannato per tentato omicidio

Nel 2023 un ragazzino venne ferito a coltellate da tre coetanei. Per uno di loro la sentenza è arrivata la sentenza

MESSINA – E’ stato condannato a 6 anni e 2 mesi Anthony Puleo, il 19enne coinvolto nella rissa con coltellate avvenuta a Villa Dante l’8 luglio 2023.

Un vero e proprio regolamento di conti tra giovani, secondo la ricostruzione degli inquirenti, che lasciò un ragazzino sanguinante a terra, dopo le botte e una coltellata all’addome. Il giovane, assistito dall’avvocato Salvatore Sorbello. rischiò grosso, restando sotto osservazione dei medici a lungo, dopo il lungo ricovero.

Gli assalitori erano in tre: due di loro, poco più che ventenni, sono alla messa alla prova mentre per il 19enne, che risponde della più grave accusa di tentato omicidio, oggi si è tenuto il processo in abbreviato davanti al giudice Pugliese e il pubblico ministero Marco Accolla ha chiesto la condanna a 9 anni. Ma il giudice ha deciso una pena lievemente inferiore per Puleo, difeso dall’avvocato Pietro Venuti.