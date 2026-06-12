Roccalumera. L’ufficio postale chiude per lavori, servizi garantiti nel vicino centro di Furci

La riapertura è prevista entro la prima metà di luglio

ROCCALUMERA – Chiuso per lavori di ammodernamento l’ufficio postale di Roccalimera. La continuità dei servizi viene garantita attraverso l’ufficio postale di Furci Siculo in via della Luce, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, e dotato ATM Postamat h24.

La sede di via Umberto I a Roccalumera è inserita nell’ambito di “Polis”, il progetto di Poste Italiane per rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide. La trasformazione degli spazi dell’ufficio postale di Roccalumera avverrà proorio in previsione dello sviluppo di attività innovative attraverso i canali fisico-digitali dell’azienda.

Oltre ai servizi “INPS” per i pensionati, i certificati di stato civile e anagrafici (quali il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M” e i servizi del circuito ANPR) e il servizio di richiesta e rinnovo passaporto, nella sede di via Umberto i cittadini avranno a disposizione in futuro anche diversi altri servizi della Pubblica Amministrazione.

Al termine dei lavori di adeguamento, previsto per la prima metà di luglio, l’ufficio postale di Roccalumera tornerà disponibile nei consueti orari di apertura.