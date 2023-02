Roccalumera. Si profila una corsa a tre per la poltrona di sindaco - Tempostretto

Dopo l'annuncio della candidatura di Giuseppe Saitta, dovrebbero arrivare a breve quelli di Miriam Asmundo e Giuseppe Lombardo

ROCCALUMERA – Sarà molto probabilmente corsa a tre per il dopo Argiroffi a Roccalumera. Tre liste e tre candidati a sindaco, che, a meno di sorprese dell’ultima ora, dovrebbero essere l’attuale assessore Miriam Asmundo, il deputato regionale Giuseppe Lombardo e il dottore Giuseppe Saitta. Quest’ultimo è l’unico sino a questo momento ad aver ufficializzato la propria candidatura. La discesa in campo è arrivata attraverso una nota di “Insieme per Roccalumera”. Il gruppo alternativo all’attuale amministrazione ha infatti comunicato che il “dottor Saitta ha accettato la candidatura a sindaco di Roccalumera”. “L’invito a ricoprire questo importante ruolo – si legge in una nota – proviene da un gruppo politico compatto ed unito intorno ad identità ideale, condivisione programmatica e comunanza di intenti per dare a Roccalumera una non più procrastinabile alternativa di governo amministrativo”.



Saitta, 58 anni, titolare di un laboratorio di analisi cliniche, non ha mai ricoperto cariche politiche, mentre il padre Carmelo è stato sindaco di Roccalumera e la moglie Tiziana Maggio è attualmente consigliera di minoranza. Non ha ancora ufficializzato la propria candidatura Miriam Asmundo, anche se l’attuale assessore della Giunta Argiroffi sta lavorando senza sosta per costruire una compagine vincente. La riserva potrebbe essere sciolta a breve, così come per imminente (già forse nella giornata di lunedì) viene dato l’annuncio della candidatura a sindaco di Giuseppe Lombardo, deputato regionale di Sicilia Vera.

