Roma, è morta la donna ferita per sbaglio durante una sparatoria. Era originaria di Reggio

Caterina Ciurleo è stata colpita alla schiena da un proiettile vagante mentre si trovava in auto davanti ad un centro commerciale

Non ce l’ha fatta Caterina Ciurleo, la donna originaria di Reggio Calabria, ma che da anni viveva a Roma, colpita alla schiena nel pomeriggio di ieri da un proiettile vagante durante una sparatoria di fronte al centro commerciale di via Don Primo Mazzolari, in zona Villaggio Falcone, a Roma est.

La donna è deceduta questa mattina al policlinico Umberto I dove si trovava ricoverata in condizioni disperate. La doppia operazione subita dopo le conseguenze del polmone perforato dal proiettile e l’induzione al come farmacologico per stabilizzarla non sono bastate. Alle prime ore di oggi un ulteriore peggioramento, il tentativo disperato di salvarle la vita e quindi il decesso.

Caterina Ciurleo si trovava sulla Smart di un’amica di 63 anni, rimasta illesa. Erano su via della Riserva Nuova quando, all’altezza di via Don Primo Mazzolari, uno dei cinque colpi di pistola esplosi dagli occupanti una un’auto contro un’altra vettura ha raggiunto il portellone posteriore della Smart. Il colpo le ha attraversato la schiena e trafitto il polmone