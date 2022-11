Rometta, progetto da oltre 900mila euro per le grotte saracene

Un intervento di messa in sicurezza del costone roccioso situato presso le grotte saracene, a Rometta, dove sarà realizzato anche un nuovo percorso turistico

ROMETTA – Le grotte saracene di Rometta, importante punto d’interesse storico e naturalistico del borgo messinese, oggetto di un intervento da 950.000,00 euro. Ad annunciarlo è il sindaco Nicola Merlino, che approfondisce le finalità dei lavori che prevedranno la messa in sicurezza del costone roccioso presente nell’area ma anche la realizzazione di un nuovo percorso turistico.

Merlino: “Lunga opera programmatica”

«Si tratta di lavori facenti parte di una lunga opera programmatica dedicata al recupero dei nostri luoghi storici –spiega il primo cittadino romettese- Tutto il borgo di Rometta sorge su una collina, rilevante per la sua posizione strategica che nel lontano passato ha reso imprendibile la città per lungo tempo. Questa posizione, tuttavia –prosegue- rende l’intera area soggetta a rischio idrogeologico e per tale motivo si interverrà per una sua messa in sicurezza».

I lavori sono stati finanziati con decreto del 25 agosto 2021, del Capo del Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero degli Interni di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ad aggiudicarsi i lavori la ditta AICO Consorzio stabile a r.l. di Roma, che in gara d’appalto ha proposto un ribasso del 31,9011%. La ditta consorziata esecutrice dei lavori sarà la Fratelli Mammana s.r.l. di Tusa.

Un nuovo percorso turistico per le grotte saracene

Gli interventi, che il sindaco di Rometta prevede possano partire entro la fine dell’anno, avranno una duplice valenza: non soltanto la messa in sicurezza dell’area, bensì anche il recupero di un antichissimo percorso che originariamente collegava le grotte saracene alla zona di sotto-castello, in particolare nei presso di Porta Messina. In questo modo sarà possibile rendere fruibili ulteriori punti d’interesse storico presenti nell’area, anche in previsione di iniziative turistiche future: nuove grotte da esplorare, unitamente ad un nuovo accesso all’antico altare rupestre persistente nell’area.

Uno scorcio delle grotte saracene di Rometta.

Il sindaco di Rometta, inoltre, ha annunciato ulteriori interventi di messa in sicurezza anche per il costone roccioso presente nell’area dove sorge l’antica chiesa bizantina di Rometta, in questo caso ad occuparsene sarà l’ufficio contro il dissesto idrogeologico della regione Sicilia.

Porta Messina, detta anche “Porta Castello”

«Chiederemo all’ufficio contro il dissesto idrogeologico –ha concluso il sindaco Merlino- di intervenire anche per un recupero delle antiche mura merlate».

Le grotte saracene, recuperate nel corso degli ultimi anni e rese fruibili grazie alla messa a nuovo del sentiero che le costeggia, erano state anticamente utilizzate dagli invasori saraceni durante l’assedio di Rometta del 964 d.c. e rappresentano un importante testimonianza della storia del borgo messinese, ricchissima di eventi e vicende di particolare interesse.