Gianluca Santisi

Ronaldo visita a sorpresa Savoca, selfie con i fan e tappa al Bar Vitelli

giovedì 04 Settembre 2025 - 15:54

Il Fenomeno nel borgo medievale per visitare il bar reso celebre dal film "Il Padrino". E un tifoso gli urla: "Comprati il Messina!"

SAVOCA – Visita a sorpresa a Savoca questo pomeriggio di Ronaldo Luís Nazário de Lima, conosciuto ai più semplicemente come Ronaldo, uno dei migliori calciatori di tutti i tempi. Il Fenomeno brasiliano, in vacanza in questi giorni in Sicilia, si è recato a Savoca per visitare lo storico Bar Vitelli, reso immortale dal film “Il Padrino”. Non appena la voce si è sparsa, turisti e residenti hanno fatto a gara per un selfie o un autografo, incombenze alle quali Ronaldo non si è sottratto. Un autentico bagno di folla e di sorrisi, mentre qualcuno gli ha persino urlato: “Fratello, comprati il Messina!”. Ronaldo oggi è un dirigente sportivo e proprietario del Real Valladolid. Ad accoglierlo a Savoca anche il Massimo Stracuzzi (nella foto di copertina con il calciatore brasiliano), che poco dopo ha ricevuto un altro vip, l’attore e regista Alessandro Siani, anche lui in visita di piacere nel bellissimo borgo messinese.

