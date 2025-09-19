Rosarno. Arrestato 54enne per omicidio stradale aggravato

Il tragico incidente si è verificato nella serata di sabato 2 agosto lungo la Strada Provinciale che collega Rosarno a San Ferdinando

ROSARNO – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 54 anni, originario di Rosarno, ritenuto responsabile di omicidio stradale aggravato.

Il tragico incidente si è verificato nella serata di sabato 2 agosto lungo la Strada Provinciale che collega Rosarno a San Ferdinando. Intorno alle 21:00 diversi automobilisti hanno segnalato al Numero Unico di Emergenza un violento scontro frontale tra due autovetture.

Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato che ha constatato la gravità dell’accaduto. Nonostante i tempestivi tentativi di soccorso da parte degli agenti, per una coppia di coniugi a bordo dell’auto proveniente da Rosarno non c’è stato nulla da fare. Il terzo coinvolto, invece, ha riportato soltanto traumi non gravi ed è stato dichiarato fuori pericolo.

Gli accertamenti condotti dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria, hanno permesso di ricostruire con chiarezza la dinamica dell’incidente. È emerso che il conducente dell’altra vettura, responsabile dello schianto, fosse risultato positivo sia all’alcol test sia all’assunzione di sostanze stupefacenti, in particolare benzodiazepine.

Alla luce degli elementi raccolti, lo scorso 12 settembre l’uomo è stato raggiunto da una misura cautelare di arresti domiciliari, richiesta dal Pubblico Ministero ed emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palmi.