Russo: “Ricostruirò il Pd messinese, ecco le mie liste”

"4 capiliste e un cambiamento radicale", promette il candidato alla segreteria provinciale

MESSINA – “Oggi presento i candidati e le candidate a supporto della mia candidatura a segretario provinciale del Pd. Volti di donne, uomini e giovani che con le loro storie e le loro esperienze sul territorio provano a fare politica a contatto col mondo reale. Niente chiacchiere di correnti, niente posizioni di comodo del momento. Tanta freschezza, tanta novità, tanta passione per cambiarlo davvero, questo partito Davvero. Non più a parole. Grazie a chi mi affianca in quest’avventura”. Il consigliere comunale Alessandro Russo si candida in contrapposizione con Armando Hyerace e è promette di “riscotruire il Partito democratico dopo il disastro e le divisioni di questi anni. Davvero. Non più a parole”.

Sostenuto dal deputato regionale Calogero Leanza, Russo ha presentato oggi a Palazzo Zanca chi lo affianca in quest’esperienza. La docente universitaria Lina Panella per Messina, Domenica Elvira Torre per l’area tirrenica, Valentina Pedano per quella nebroidea e Donatella Molino per l’area jonica sono le quattro capiliste. “Basta con un partito declinato al maschile”, ha più volte evidenziato il candidato alla segreteria provinciale. Per i più giovani Dem, a sostenerlo è Emanuele Paleologo.

Articoli correlati