La giocata fortunata al 10 e lotto

Sicilia grande protagonista con il 10eLotto. Nel concorso di martedì 4 marzo, come riporta Agipronews, a Sant’Agata di Militello, in provincia di Messina, è stato centrato un 10 Oro da 2,5 milioni di euro in via Medici, la vincita più alta del 2025, al pari di quella di Bari dello scorso febbraio.