 Saponara. L'ex sindaco e medico Aldo Panarello aggredito nel suo studio

Saponara. L’ex sindaco e medico Aldo Panarello aggredito nel suo studio

Redazione

Saponara. L’ex sindaco e medico Aldo Panarello aggredito nel suo studio

venerdì 29 Agosto 2025 - 14:21

La vittima ha riportato diverse fratture ed è ricoverato al Policlinico. Indagini in corso per individuare l'aggressore

SAPONARA – Si trova ricoverato al Policlinico di Messina l’ex sindaco di Saponara, Aldo Panarello, aggredito ieri sera nel suo studio privato. Panarello, medico di base, è stato affrontato da un uomo che lo ha colpito violentemente al volto con alcuni pugni e poi è fuggito. La vittima è stata trasportata al Policlinico di Messina e ha riportato diverse fratture. I carabinieri hanno subito avviato le indagini per risalire all’identità dell’aggressore.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Cani randagi a Gazzi, caccia al capobranco tra Case Gescal e Maregrosso
Affitti in aumento: a Messina + 46 euro per una stanza singola, + 20% in tre anni
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED