Saponara. L’ex sindaco e medico Aldo Panarello aggredito nel suo studio

La vittima ha riportato diverse fratture ed è ricoverato al Policlinico. Indagini in corso per individuare l'aggressore

SAPONARA – Si trova ricoverato al Policlinico di Messina l’ex sindaco di Saponara, Aldo Panarello, aggredito ieri sera nel suo studio privato. Panarello, medico di base, è stato affrontato da un uomo che lo ha colpito violentemente al volto con alcuni pugni e poi è fuggito. La vittima è stata trasportata al Policlinico di Messina e ha riportato diverse fratture. I carabinieri hanno subito avviato le indagini per risalire all’identità dell’aggressore.