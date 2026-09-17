Team Volley Messina, parla il dg Siracusa: “Certi che l’amministrazione ci troverà gli spazi negli impianti” VIDEO

La società Team Volley Messina, con la chiusura del PalaRussello e il ritardo nella consegna della Juvara, spera nelle palestre scolastiche per calendarizzare le attività

MESSINA – Riprese le attività sarà presto tempo di spostarsi al coperto in palestra, per questo motivo la Team Volley Messina si guarda intorno. Non potendo ancora disporre della palestra Juvara, consegna prorogata rispetto all’iniziale promessa di fine agosto, e con la chiusura del PalaRussello con conseguente travaso al PalaTracuzzi di società di basket, gli spazi per l’attività sportiva giovanile messinese si riducono e bisogna fare affidamento sulle soluzioni che metterà in campo l’amministrazione comunale sfruttando anche eventualmente le palestre scolastiche.

Così il direttore generale Carmelo Siracusa commenta l’inizio di stagione: “Siamo contenti della ripresa delle attività, da diversi anni il progetto tecnico e la crescita dei ragazzi ci dà grandi soddisfazioni. Abbiamo avviato più di quattrocento atleti in giro per la città, sia all’aperto che negli spazi che abbiamo a disposizione e abbiamo ancora una quarantina di richieste di tesseramenti che vorremmo accogliere ma aspettiamo che ci vengano indicati gli spazi per l’attività”.

Sulla situazione impianti e gli spazi comunali aggiunge: “Siamo in forte dubbio su dove andremo, ci siamo appoggiati al PalaTracuzzi per quello che ci è stato concesso e ci alleniamo all’aperto visto che il tempo ce lo sta consentendo. Ci giungono voci di problematiche ad altri impianti, rifacimento del Russello e della Juvara, nonostante questo siamo certi che l’amministrazione troverà gli spazi per riuscire ad accogliere tutti gli iscritti della Team Volley”.

Sulla Juvara, “casa” della Team Volley in passato, dichiara: “Non vediamo l’ora sia pronta e contavamo che, come da programma di consegna dei lavori, fosse pronta a fine agosto. La palestra veniamo a sapere che potrebbe essere in consegna a fine anno, noi abbiamo la necessità di strutturare l’attività per farlo sapere alle famiglie dei nostri atleti”.

Infine sulla possibilità di utilizzare eventualmente le palestre scolastiche Siracusa dichiara: “Si stanno facendo dei sondaggi per apprendere le disponibilità delle strutture e a breve, ci sarà una riunione nel fine settimana, dovremmo avere notizie. Saranno divisi altri spazi alle società e contiamo di averne tanti in modo che i quasi quattrocento ragazzi che saranno con noi abbiano un posto dove fare attività”.