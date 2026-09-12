Si avvicina “disinvolto” e ruba la pianta davanti a un locale: “Lo chiamiamo il ladro dal pollice verde”

La denuncia di un ristorante in piazza Duomo: "Se la riconoscete in qualche balcone di Messina, fateci sapere. Noi intanto speriamo almeno che la annaffi"

MESSINA – Un noto ristorante giapponese di piazza Duomo ha subito un furto quantomeno insolito un paio di notti fa. Un uomo si è avvicinato in maniera “disinvolta” all’ingresso del locale, per poi afferrare una delle piante presenti davanti alla porta e andare via.

Il post del ristorante

A denunciare il furto è stato lo stesso ristorante sul proprio profilo Instagram. Nel post i titolari hanno scritto: “Furto in piena notte a Piazza Duomo. Le telecamere hanno ripreso tutto: un individuo si avvicina al nostro locale e, con grande disinvoltura… porta via una pianta. Da oggi per noi ha un nome: IL LADRO DAL POLLICE VERDE. Se la riconoscete in qualche balcone di Messina, fateci sapere. Noi intanto speriamo almeno che la annaffi”.

Il furto “simile” all’Officina del Sole

Il video è rapidamente diventato virale e sono stati tanti i messinesi che hanno commentato, chi scherzando, chi con rabbia e chi solidarizzando con il ristorante. Proprio un anno fa, a inizio settembre, un furto simile è stato subito dall’associazione Officina del Sole, non distante dal Duomo, in via Giacomo Venezian. Anche allora qualcuno rubò una pianta con tutto il vaso.