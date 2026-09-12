L’ultimo saluto a Egidio Blandina al Duomo di Messina: “Era solarità e gioia di vivere”

Oggi i funerali del ventinovenne morto in un incidente al kartodromo di Agrigento

MESSINA – Stamattina i funerali di Egidio Blandina, il 29enne messinese morto il 6 settembre al kartodromo di Agrigento. Un ultimo saluto al Duomo di Messina.

Appassionato di moto, il giovane ingegnere è morto in pista, per un incidente, durante le prove libere. Lavorava nell’impresa guidata dal padre Danilo e dallo zio Ivo Blandina, presidente della Camera di commercio di Messina.

“Era solarità e gioia di vivere”

Questo le parole di monsignor Roberto Romeo durante l’omelia: “Il cuore è smarrito per la prematura scomparsa di Egidio. Non aveva nemmeno trent’anni. Non esistono parole per questa immane perdita. Nessuna motivazione razionale può ridurre la sofferenza. Prendo con discrezione la parola per dare voce all’affetto della città di Messina e degli amici di Egidio. Il buio cala su una famiglia e sulla comunità messinese. Ma nel buio più fitto il dolore dei familiari si unisce al dolore di Maria per la morte del figlio, come ci ha ricordato la lettura del Vangelo. Ed esiste una luce di speranza che rischiara il buio”.

“Rimane il valore dell’esistenza di Egidio: sorrisi, energia, sogni. La misura dell’amore è amare senza misura, diceva Agostino. Solarità e gioia di vivere lo caratterizzavano. Il bene disseminato non andrà perduto, così come l’amore che ha donato. Il 2026 è stato tragico per Messina e io dico ai familiari: non siete soli. E chi ha vissuto questo dolore, in particolare, vi è vicino. Ma tutta la città è accanto a voi. Come nella canzone La stella di Broadway di Cremonini, pensate a Egidio come a una luce di amore”, ha continuato il sacerdote, rivolgendosi a genitori, sorella e amici del 29enne messinese.

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