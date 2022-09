Si è spento l'avvocato Carlo Nottola, sindaco di Fiumedinisi per più di un ventennio - Tempostretto

Domani i funerali nel Santuario Maria Santissima Annunziata. Proclamato il lutto cittadino

FIUMEDINISI – Si è spento ieri, all’età di 91 anni, l’avvocato Carlo Nottola, tra le personalità più importanti di Fiumedinisi, dove fu sindaco ininterrottamente per quattro legislature dal 1964 al 1985. I funerali si svolgeranno giovedì 22 settembre alle 16 nel Santuario Maria SS. Annunziata. Interpretando il comune sentimento di cordoglio della Comunità di Fiumedinisi, il sindaco Giovanni De Luca, con propria ordinanza, ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza della cerimonia funebre, con esposizione delle bandiere a mezz’asta negli edifici pubblici.

“L’avvocato Nottola – ha evidenziato il primo cittadino – è stata una persona dalle elevate qualità umane e di prestigio politico e professionale, riconosciutegli nel corso della sua vita, in modo unanime, sia dalla comunità di Fiumedinisi, che ha amministrato con zelo e alta rappresentatività istituzionale per trenta anni, sia dal panorama politico comprensoriale, ed ancora da tutta la comunità forense”.

Sindaco di Fiumedinisi dal 1964 al 1985

Carlo Nottola fu giovane vicesindaco di Fiumedinisi dal 1959 al 1963, quando assunse l’incarico di sindaco in seguito alle dimissioni, per motivazioni familiari, di Francesco Cicala. Dal 1964 ricoprì il ruolo di sindaco fino al 1985 quando decise di non candidarsi più alla carica di primo cittadino. Tuttavia per non far mancare la sua esperienza amministrativa accettò l’incarico di presidente del consiglio comunale nella legislatura 1985-1990.

L’impegno per la cultura

Durante la sua amministrazione videro la luce le maggiori opere di urbanizzazione del paese, tra cui l’acquedotto comunale, la rete fognaria e le strade di collegamento esterne al centro abitato. Negli anni settanta, per quasi un decennio, fu presidente della Comunità Montana, che comprendeva i comuni della fascia ionica insieme alla città di Messina. Fu inoltre il primo sindaco della zona ionica ad operare assiduamente anche nel settore culturale, promuovendo il restauro del Santuario Maria SS. Annunziata e di diverse opere d’arte contenute al suo interno, l’istituzione della biblioteca comunale, la presentazione di libri e mostre d’arte.

Il ricordo del nipote, lo storico Carlo Gregorio: “Dopo lunghe sofferenze, è venuto a mancare mio zio, l’avvocato Carlo Nottola. Esercitò la professione di avvocato per 50 anni, anche negli anni della sindacatura. Fu il sindaco che portò a Fiumedinisi le opere primarie: acquedotto, fognature, strade di campagna e tanto altro. Uomo dai grandi valori familiari, sociali e culturali. Ciao zio, con te scompare un altro pezzo di storia di Fiumedinisi”.