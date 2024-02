Sirene d’allerta, prove anche a Pezzolo. “Non c’è motivo di preoccuparsi”

Il sistema acustico sarà testato tra le 8 e le 16 di lunedì 26 febbraio

MESSINA – Anche nel villaggio di Pezzolo, dopo gli altri della zona sud di Messina nelle precedenti settimane, scatta il giorno delle prove del sistema di allertamento acustico alla popolazione. I tecnici stanno monitorando le sirene di ogni villaggio per garantire il funzionamento e provvedere alla eventuale manutenzione, proprio per non incorrere in problemi. A Pezzolo le prove saranno effettuate dalle 8 alle 16 di domani, lunedì 26 febbraio.

Il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimiliano Minutoli hanno ribadito che “non c’è motivo di preoccupazione per la cittadinanza; al contrario l’attività è un’occasione in cui la funzionalità delle nostre sirene sul territorio urbano viene controllata periodicamente per fare prevenzione e informare i cittadini sui corretti comportamenti da adottare in caso di calamità naturali”.