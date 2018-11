Guerra nel Pd, 6 consiglieri comunali prendono le distanze da Starvaggi

Sei consiglieri comunali di area Pd prendono le distanze dalle dichiarazioni del segretario provinciale Paolo Starvaggi, che con un comunicato si era espresso in maniera negativa sul “SalvaMessina” parlando a nome dell’intero partito (vedi qui).

Biagio Bonfiglio, Nello Pergolizzi, Massimo Rizzo e Alessandro Russo di “LiberaMe” insieme ai colleghi Claudio Cardile e Libero Gioveni del gruppo consiliare Pd , i quali hanno votato favorevolmente le prime 11 delibere del “SalvaMessina ( ad eccezione di Cardile, che per il suo ruolo di presidente del Consiglio si è astenuto) non si riconoscono nelle affermazioni di Starvaggi , e lo mettono nero su bianco palesando i dissidi interni al partito democratico.

“Il Segretario – si legge in una nota - ha espresso una posizione personale rispetto alle vicende politiche attuali che riguardano il Comune di Messina in una forma certamente singolare dando l’impressione di rappresentare l’intero Partito, la cui Direzione provinciale, ad oggi, non si è ancora espressa”.

“In questo quadro – continu la nota - i sottoscritti Consiglieri comunali, seppure con il massimo rispetto delle legittime posizioni personali dei singoli, non stanno affatto firmando “cambiali in bianco”, anzi stanno operando con scrupolo e coscienza, studiando e valutando ogni singolo atto dell’Amministrazione, riuscendo con grande sacrificio a votare le delibere proposte in piena consapevolezza, avendo come obiettivo politico non il sostegno alla Giunta De Luca – che sottolineiamo non è la nostra Giunta – bensì la rimodulazione del Piano di Riequilibrio e quindi evitare il dissesto del Comune, che comporterebbe a nostro avviso gravissime ripercussioni sociali e occupazionali”.

“Il nostro lavoro di merito è ampiamente dimostrato anche dai numerosi emendamenti che sono stati proposti ed approvati in queste ore, che hanno modificato sostanzialmente l’impianto di alcune delibere molto delicate, migliorandole a garanzia sia dei servizi che dei lavoratori, ridando centralità politica al Consiglio”.

“Appare agli scriventi che talvolta sfugga al Segretario Provinciale (il quale può non conoscere le dinamiche d’aula) che il Partito Democratico (nelle sue due rappresentanze consiliari, PD e LiberaMe) esprima in aula ben nove consiglieri, dei quali gli scriventi costituiscono numericamente e politicamente – acclarato con proposte, iniziative e votazioni d’aula condivise – un nucleo certamente “non marginale”, come apparirebbe dalle odierne dichiarazioni di Starvaggi”.

“Cogliamo l’occasione, pertanto, per invitare il Segretario a considerare nelle prossime sue esternazioni le valutazioni e le impressioni di tutti e nove i Consiglieri comunali”.