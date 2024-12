Strage di gatti randagi a Messina: indagini in corso

L'ultimo caso dIetro l'ospedale Piemonte. Una petizione a Ganzirri e il parere del comandante Giardina in una città divisa tra chi li aiuta e chi li tortura

MESSINA – Randagi, questi clandestini. Clandestini che possono essere uccisi, cacciati, feriti, abbandonati. E, sì, la convivenza tra uomini e animali, soprattutto se liberi nelle strade, nelle piazze, nelle spiagge, sulle colline o tra gli alberi, non è facile. I cani fanno paura, con quei loro denti-pugnali universalmente chiamati canini. I gatti fanno sporcizia, così tanti quanti sono. E, ovviamente, non c’è neanche da parlare di topi, insetti, serpentelli e meduse.

Convivenza difficile

Però c’è un “però” enorme da considerare. Le regole della convivenza sono stabilite dall’essere umano, animale anch’egli, ovviamente (vertebrato, mammifero, dell’ordine dei primati). È l’essere umano che fa o non fa quelle azioni in grado di rendere l’esistenza e la co-esistenza degne di essere vissute. Ecco perché molti cittadini e cittadine hanno a cuore i “loro” randagi. Registrano le colonie di felini, per esempio. Portano loro da mangiare e da bere. Si preoccupano di curarli, di liberarli dai parassiti, quando possono si occupano di metterli in sicurezza, trovare adozioni e stalli.

E spesso questi cittadini e cittadine si sentono soli, abbandonati. Non di rado sono anche invisi ai vicini e aspramente criticati. «I gatti sporcano». «Portano malattie». «Non ne posso più di vedere i gattini schiacciati dalle macchine». I gattari (o le gattare) «lasciano immondizia ovunque». «La città è fatta per le persone non per i gatti». «Se nessuno mettesse da mangiare i gatti se ne andrebbero e ci lascerebbero in pace». «Le case di una zona con tanti gatti si deprezzano». E via dicendo.

Una questione di legge

«Maltrattare, ammazzare, torturare, rapire, abbandonare animali sono tutti reati penalmente perseguibili e severamente puniti», ricorda il comandante della polizia municipale di Messina Giovanni Giardina. E infatti l’ art. 544 ter del Codice penale recita: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale».

In cerca dei colpevoli

Si tratta, però, di reati che raramente sono scoperti, vien da ribattere. «Per muoverci bene abbiamo bisogno di indicazioni», risponde il comandante. E fa un esempio attualissimo. «In questi giorni la sezione decoro urbano e benessere degli animali è impegnata a fare accuratissime indagini nell’area che resta dietro l’ospedale Piemonte. Una persona ci ha avvertito che fino a poco tempo fa qui vivevano decine di gatti, una sessantina ha detto. Molti di questi gatti sono stati ritrovati morti, probabilmente avvelenati. Tantissimi altri sono letteralmente scomparsi e non se ne sa niente. Tutto questo nel giro di pochissimo tempo. “È stata una strage”, ha detto questa persona. Noi stiamo prendendo informazioni in loco. Stiamo visionando i video delle telecamere esistenti. Non intendiamo fermarci. Abbiamo preso molto seriamente la segnalazione. Ecco, noi siamo qui anche per far rispettare le leggi contro il maltrattamento degli animali».

Appello e denuncia

Comunque sia, Messina sembra divisa tra chi accudisce i gatti randagi e chi non li tollera (al di là delle leggi che li proteggono e ne affidano la salvaguardia al Comune). Un caso emblematico è quello della Zona Nord – Ganzirri.

Un gruppo di residenti si sta dando da fare per far firmare una petizione da presentare alla Circoscrizione. C’è dentro una denuncia contro «quegli esseri, diciamo, umani che infliggono torture di giornaliera crudeltà prendendo a calci i gatti della zona, distruggendo i piccoli ripari costruiti per loro, avvelenandoli». E c’è dentro anche una richiesta, perché «le tasche dei volontari» non possono bastare a sfamare, curare, proteggere. Soprattutto quest’anno «che è stato un “annus horribilis”, con decine di gattini lasciati in mezzo alle carreggiate, sulla Panoramica, sulla litoranea, e intere colonie “scomparse” nottetempo». C’è qualcosa che non funziona – concludono i firmatari – in una società moderna e progredita che delega ai volontari ciò che per legge dovrebbe essere compiuto dalle amministrazioni.

Quaggiù qualcuno li odia

E mentre questi residenti si ergono a difesa dei gatti (ma anche dei cani, come si legge in altre parti del documento), ci sono altri residenti della stessa zona che – in un turbinìo di telefonate e di accuse “on the road” – ce l’hanno con chi dà da mangiare ai gatti del territorio. Le ragioni addotte sono sempre più o meno le stesse: i piattini con il cibo sono “immondizia”, le scodelle con l’acqua creano “disordine”, i gatti “sono troppi”, “graffiano i sedili delle moto”, “fanno un rumore insopportabile quando si bisticciano per le femmine”, “fanno pipì ovunque”.

C’è del vero in queste accuse, ovviamente. Peccato però che i gatti non sappiano usare scopa e straccio, detersivo e secchio. Peccato non sappiano prenotare un intervento di sterilizzazione dal veterinario né abbiano i soldi con cui pagarlo. Peccato che, ormai, non siano capaci neanche di cacciare il proprio cibo (se non, magari, nei cesti di immondizia, con quel che ne consegue). Di fatto chi non vuole che siano accuditi li condanna – più o meno consapevolmente – a morte.

Randagi? No, di proprietà

E chi invece se ne occupa e preoccupa? Ecco, frequentemente rischia di pentirsene. È capitato non ad una sola persona di aver prelevato un gatto in fin di vita dalla strada e averlo portato direttamente all’OVUD (l’ospedale veterinario universitario) per scoprire solo lì che non avendo interpellato la polizia municipale il gatto a quel punto non figurava più come randagio ma di proprietà. Risultato? Tutte le spese finiscono a carico del cittadino di buon cuore e non, come è per i randagi, a carico del Comune. «Non avendo attivato le procedure di soccorso previste dalla normativa in materia di soccorso animali, nessun costo può essere addebitato a questo Comune. Pertanto i costi del ricovero e cura dl gatto di cui sopra sono totalmente a carico di chi lo ha fatto ricoverare in clinica», ha risposto l’ufficio comunale (in data 14 giugno) ad una soccorritrice. La quale a sua volta ha scritto: «Provvederò io alle spese. Naturalmente MAI più mi occuperò di un randagio».

Intanto, il Servizio Sanità del Comune ha, tra gli altri, il compito di realizzare «attività relative alla gestione del randagismo ed il “benessere animale”».

Benessere animale?

E anche se è vero che la legge non ammette ignoranza, anche se è vero che la procedura corretta prevede che si avvertano i vigili e che sia l’apposito servizio a trasferire l’animale malato all’ospedale veterinario, anche se è vero tutto questo, restano comunque aperte due questioni.

La prima è che, per quanto celere possa essere l’intervento comunale, i tempi si dilatano comunque rispetto ad un trasporto immediato (a proposito: il gatto per cui quella privata cittadina ha pagato le spese di visita, cura e ricovero, è morto, era gravissimo e non si è riusciti a salvarlo).

La seconda questione attiene ai rapporti tra cittadinanza e pubblica amministrazione. Non esiste un modo per snidare i truffatori, quelli che vogliono per il proprio animale cure gratuite e per questo lo “spacciano” per randagio, e, allo stesso tempo, evitare di infierire sulle persone in buona fede, che ci sono e non sono poche? La risposta del comandante Giardina è possibilista. «Un modo andrebbe trovato», dice. Anche se non è facile, lo capiamo tutti.

In evidenza foto di Annalisa I. da Pixabay.

