Stretto Pride 2022, anche il Pd messinese a sostegno dell'evento - Tempostretto

Il segretario provinciale Bartolotta: "Vogliamo un Paese che non discrimina"

MESSINA – Anche la Federazione Provinciale del Partito Democratico di Messina aderisce al Pride di Messina 2022 in programma sabato 23 luglio, “condividendo pienamente – spiega il segretario Nino Bartolotta – il manifesto politico e programmatico a sostegno dell’evento, incentrato sui valori dell’inclusione e dei diritti civili”.



“Ancora una volta – prosegue il segretario provinciale del Pd – come nel 2019, saremo per le strade in quella che sarà una giornata di festa e un presidio a garanzia dei diritti di tutti noi. Saremo in piazza con voi per ribadire la nostra volontà di costruire un Paese e una società che non discrimina ma che, al contrario, vive la diversità come una grande ricchezza. Un doveroso ringraziamento va, pertanto, a tutti gli organizzatori e inviteremo a partecipare tutti i cittadini, i sostenitori ed i militanti che condividono la necessità di affermare una cultura in grado di riconoscere e valorizzare le differenze di genere e per l’ottenimento dei diritti di tutte le persone che ancora oggi, anche in Italia, sono discriminate in ragione del proprio orientamento sessuale”.

Articoli correlati