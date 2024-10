Stromboli. Alluvione, si chiedono interventi sull’isola

La Pro Loco “Amo Stromboli” chiede interventi di messa in sicurezza sull’isola, a seguito degli ultimi eventi alluvionali

STROMBOLI – Interventi per la messa in sicurezza dei versanti rocciosi sull’isola di Stromboli. È quanto richiesto in una lettera da Rosa Oliva, presidente della Pro Loco “Amo Stromboli”. Il documento è stato inviato tra gli altri al Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, al sindaco di Lipari, al Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci e al Prefetto di Messina Cosima Di Stani.

«Il giorno 19 ottobre -scrive Oliva- si è verificata sull’isola di Stromboli una pioggia di notevole intensità che ha arrecato ulteriori danni, che si sommano alle già notevoli problematiche riscontrate ad ogni pioggia, dall’infausto 12 agosto 2022. La situazione si fa vieppiù preoccupante in quanto ad ogni evento atmosferico vengono portate a valle quantità crescenti di materiale roccioso, anche di notevoli dimensioni».

Oliva quindi prosegue, chiedendo un sopralluogo dei versanti interessati così da procedere con i necessari interventi di consolidamento. Il presidente della Pro Loco, infine, ha richiesto la predisposizione di squadre di supporto che lavorino con i volontari per la rimozione di fango e detriti nell’eventualità di nuovi eventi alluvionali.