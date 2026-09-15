“Su Casa Serena disastro Basile”, Musolino e Uil all’attacco: “Lo avevamo detto”

La senatrice: "Persi allora i fondi Fsc, oggi in fumo anche 4 milioni del Pnrr". Tripodi e Andronico: "Danno sociale ed economico a Messina"

MESSINA – Ieri la notizia in commissione a Palazzo Zanca: tutto fermo per Casa Serena. Da qui l’attacco all’amministrazione Basile dalle opposizioni: dal Partito democratico a Fratelli d’Italia. A criticare con accenti severi il sindaco, riconfermato alle elezioni amministrative, pure la Uil e la senatrice Dafne Musolino.

Musolino: “Narrazione fasulla delll’amministrazione Basile, fondi Fsc e Pnrr persi”

“Quanto da me anticipato già nel 2023 e poi ribadito nel 2024 circa il destino della riqualificazione di Casa Serena, oggi ha avuto pieno riscontro, annientando ogni narrazione fasulla che questa amministrazione aveva imbastito”, dichiara la senatrice Dafne Musolino, vice capogruppo di Italia Viva – Casa Riformista al Senato.

Continua la senatrice: “I fondi Fsc (Fondi per lo sviluppo e la coesione, n.d.r.) erano stati persi allora e, a differenza di quanto dichiarato all’epoca da chi rispose a nome dell’amministrazione nel vano tentativo di sminuire i miei appunti, non c’è stato verso di rimodularli. Oggi, come se non bastasse, l’amministrazione è riuscita nell’impresa di perdere anche i fondi del Pnrr: 4 milioni di euro ormai irrimediabilmente andati in fumo e restituiti a chi si dimostrerà di certo più virtuoso nella gestione della cosa pubblica.

E adesso apprendiamo un fatto gravissimo: le varianti progettuali per l’adeguamento antisismico non hanno alcuna copertura di qualsivoglia natura. Eppure – prosegue Musolino – ricordo perfettamente quando l’allora presidente della Messina Social City, Valeria Asquini, si sbracciò a dichiarare nel 2024 che di lì a poco sarebbe stato pubblicato il bando per la riqualificazione. La verità è che non c’è mai stata alcuna riqualificazione di Casa Serena”.

“A chi mi definiva allora sciacalla – conclude la senatrice – dico oggi, alla luce di fatti concreti e indiscutibili come lo erano già allora, che tutto alla fine viene alla luce e non c’è narrazione o propaganda che tenga o che possa durare nel tempo”.

La Uil: “Su Casa Serena danno sociale ed economico, la giunta Basile è chiamata a rispondere”

Non meno duro il giudizio del sindacato. “Per anni abbiamo denunciato e affermato che gli anziani trasferiti da Casa Serena all’Ipab Collereale non avrebbero mai più fatto ritorno nella storica struttura di via Sciva. Ora abbiamo appreso che non sarà più possibile procedere agli indispensabili lavori di ristrutturazione e di adeguamento sismico di Casa Serena poiché mancherebbe la necessaria copertura finanziaria e sarebbero ormai scaduti i termini utili finalizzati ad accedere ai finanziamenti di Agenda Urbana. Purtroppo, i fatti ci stanno dando ragione e chi ci accusò di essere catastrofisti dovrebbe, in primo luogo, chiederci scusa unitamente all’intera collettività messinese che sta subendo questo enorme danno sociale ed economico”. A sostenerlo Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Livio Andronico, segretario generale Uil Fp Messina.

«Sin dal momento del trasferimento degli ospiti presso il Collereale – ricordano Tripodi e Andronico – avevamo espresso fortissime perplessità, evidenziando che la chiusura di Casa Serena, presentata come transitoria e temporanea, potesse trasformarsi nella definitiva dismissione di un’importante e storica struttura della città. Ci era stato assicurato che Casa Serena sarebbe rimasta chiusa soltanto per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e che, una volta completati gli interventi, sarebbe tornata ad accogliere i suoi ospiti, ripristinando gli originari cento posti letto. Purtroppo, si è trattato soltanto di parole al vento e di impegni disattesi poiché nulla di tutto ciò si concretamente realizzato”.

“Disastro politico-amministrativo con i fondi persi, Casa Serena appartiene alla storia di Messina”

Proseguono i due sindacalisti: “Nel frattempo, gli anziani continuano a essere ospitati presso il Collereale, con il conseguente pagamento dell’affitto dei locali a carico delle casse comunali e, quindi, della collettività. Si tratta di un disastro politico-amministrativo che ci porta a chiedere come sia stato possibile perdere i finanziamenti per un’opera strategica e fondamentale per la città. Chi avrebbe dovuto vigilare sul rispetto del cronoprogramma? Chi doveva assicurare la conservazione delle risorse economiche? Quali iniziative sono state adottate per impedire che Casa Serena venisse definitivamente abbandonata? E, soprattutto, quanto è costata e quanto continuerà a costare alla collettività la permanenza degli anziani al Collereale e nelle altre strutture?”.

E ancora: “Quanto sta emergendo rappresenta un fatto gravissimo che ha chiare ed evidenti responsabilità in quanto vi è l’assoluta continuità nella gestione politico-amministrativa della vicenda di Casa Serena e dei servizi sociali”. A nostro avviso era già tutto ampiamente previsto. Infatti, appare lampante la mancanza di volontà finalizzata a recuperare la struttura e restituirla alla sua funzione originaria. Davanti a questi fatti concreti ed incontrovertibili, il sindaco di Messina Federico Basile e l’amministrazione comunale sono chiamati a rispondere con estrema chiarezza e trasparenza all’intera collettività poiché davanti a una vicenda di tale gravità non bastano chiacchiere e generici annunci poiché non è accettabile che l’inerzia e l’inadeguatezza amministrativa producano conseguenze gravi e nefaste sulla pelle dei soggetti più fragili e, contestualmente, sulle casse comunali. Reputiamo indispensabile che i responsabili di questo scempio paghino e che non si tenti di chiudere questa brutta faccenda con il classico tarallucci e vino”.

“Casa Serena appartiene alla storia sociale di Messina e non può essere sacrificata nel silenzio generale. La Uil e la Uil Fp, interpretando il sentimento dei messinesi, continueranno a pretendere verità, trasparenza e assunzioni di responsabilità”, concludono Ivan Tripodi e Livio Andronico.