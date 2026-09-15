A Messina si torna in classe ma senza condizionatori. “L’efficientamento energetico delle scuole continua” VIDEO

Riparte anche il servizio scuolabus per più di 1000 studenti

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Suona la campanella anche a Messina. Oggi il primo giorno di scuola per la maggior parte degli alunni degli istituti comprensivi. “Molti genitori avevano chiesto sia a me che al sindaco di poter rinviare l’inizio delle lezioni a causa delle alte temperature, ma non era nelle nostre possibilità farlo e inoltre non avremmo risolto il problema”, spiega l’assessore alla Pubblica istruzione Stello Vadalà. E continua: “Abbiamo avuto temperature straordinarie e siamo ben consapevoli che potrebbero esserci delle difficoltà per alunni e insegnanti ma è difficile trovare una soluzione immediata”.

Interventi in 46 plessi su 108. Ripartono gli scuolabus

I plessi gestiti dal Comune di Messina sono 108. Gli interventi di adeguamento sismico e efficientemente energetico avviati dall’amministrazione De Luca prima e Basile dopo hanno riguardato 46 sedi fra gli istituti comprensivi di Messina. “E’ stato un anno particolarmente caldo, l’idea è quella di intervenire in tutte le scuole. Il percorso tracciato 8 anni fa è quello giusto e stiamo andando avanti”, spiega il sindaco Federico Basile. “Nel frattempo ricomincia un nuovo anno con un servizio come quello dello scuolabus che per anni è stato dimenticato. Oggi c’è di nuovo e porterà a scuola più di 1000 studenti”, conclude Basile.

Palestre delle scuole per allenamenti e partite

Stello Vadalà nella sua doppia delega alla Pubblica istruzione e Politiche sportive spiega che alcune palestre delle scuole verranno utilizzate da società sportive che non hanno altri spazi per gli allenamenti o per giocare le partite. “Con il campo Bonanno e la palestra Juvara in ristrutturazione sarà necessario usufruire delle palestre dei plessi scolastici, cosa che è già stata fatta altre volte in passato”, aggiunge Vadalà. Da uomo della scuola, ex dirigente scolastico e provveditore agli studi, rivolge così un augurio a tutti gli studenti e alle loro famiglia.

“Cari ragazzi… buon cammino”

“Cari ragazzi, ogni anno, a metà settembre, provo la stessa identica trepidazione per l’inizio del nuovo anno. Ho passato una vita intera tra i banchi e i corridoi, come insegnante, preside e provveditore conosco bene la complessità della macchina scolastica, ma soprattutto la quotidianità delle vostre mattine. Per questo, quando vi guardo, non vedo una massa uniforme o una fredda statistica, ma una scintilla di futuro nella quale credo tantissimo. So che il primo giorno porta con sé l’ansia di non essere all’altezza. Vi prego, non lasciatevi schiacciare da questa paura. La scuola non è una corsa contro il tempo o contro gli altri, ma lo spazio in cui avete il diritto di fare domande, sbagliare e capire chi volete diventare. L’errore non è un fallimento, ma il primo passo fondamentale per imparare. Ricordatevi che siete parte di una grande squadra: collaborare, sostenersi a vicenda e non lasciare indietro nessuno è la lezione più importante che vi porterete dentro per sempre. Come assessore, insieme all’Amministrazione comunale, Sindaco in testa, ho lavorato per garantirvi le condizioni ideali per partire al meglio. Nei prossimi mesi vi proporremo molti nuovi progetti per stimolare la vostra creatività. Vogliamo offrirvi le giuste opportunità affinché, un domani, possiate scegliere di restare nella nostra città, arricchendola con la vostra energia. Presto verrò a trovarvi di persona negli istituti per ascoltarvi e raccogliere le vostre idee. In questo viaggio non sarete soli. Potrete contare su dirigenti lungimiranti, su docenti che svolgono una missione quotidiana per accendere la vostra curiosità e sul personale ATA, che custodisce e anima ogni plesso con un lavoro prezioso. Il pilastro più profondo di questo percorso, però, restano le vostre famiglie. Sappiamo quanto i vostri genitori si impegnino ogni giorno per accompagnarvi in un’epoca ricca di sfide e continue trasformazioni. Il Comune e la scuola vogliono essere i loro alleati più stretti, una sponda sicura su cui fare sempre affidamento. Ringrazio di cuore i vostri genitori per la fiducia e la collaborazione costante: solo camminando insieme possiamo stringere quel patto educativo che vi permette di crescere sereni, protetti e valorizzati, tanto a casa quanto in classe. Prenderci cura di voi e sostenere il percorso dei vostri genitori è l’unico modo concreto che abbiamo per coltivare il nostro domani. Con la ferma convinzione che il concetto di “insieme” sia sempre vincente, auguro uno splendido anno scolastico a tutti voi, alle vostre famiglie e a chi, ogni giorno, rende viva la nostra comunità. Buon cammino”.