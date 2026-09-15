 Il Conservatorio Corelli ponte culturale con la Cina

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Redazione

Il Conservatorio Corelli ponte culturale con la Cina

martedì 15 Settembre 2026 - 07:45

Al via il Double Degree con l'Hebei Normal University

corelli in cina 2

Un nuovo traguardo per la proiezione internazionale del Conservatorio di Messina, che ha inaugurato a Shijiazhuang il percorso in Music Performance congiunto con l’Hebei University.

Il Corelli tra Messina e la Cina

Il Conservatorio Corelli si conferma polo d’eccellenza e pioniere in percorsi d’internazionalizzazione. Con una cerimonia sentita e molto partecipata è stato inaugurato presso la Hebei Normal University di Shijiazhuang in Cina il Double Degree in Music Performance, in collaborazione con il Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina. Un progetto di respiro internazionale, frutto di un lungo e ambizioso lavoro istituzionale, didattico, e, soprattutto, diplomatico, che entra così nella fase pienamente operativa e che si inserisce a pieno titolo nella strategia d’ internazionalizzazione dell’Alta Formazione Artistica e Musicale italiana promossa dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Conservatorio e Hebei Normal University, qual è il percorso

All’ inaugurazione hanno preso parte, per la Hebei Normal University, i vertici della Facoltà di Musica e dell’Ufficio Relazioni Internazionali mentre per il Conservatorio Corelli erano presenti il capo delegazione Egidio Bernava Morante presidente del Corelli e presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori italiani, i professori del Corelli Ivano Biscardi (co-responsabile della didattica del progetto) e Francesco Mirabella e il dottor Massimo Bongiovanni dell’Ufficio Economato. Un particolare ringraziamento va al Direttore del Conservatorio Corelli, maestro Antonino Averna che ha seguito con grande attenzione ogni fase di sviluppo del progetto e sarà alla Hebei Normal University ad ottobre per consolidare ulteriormente la partnership.

Docenti italiani in Cina

Con questa inaugurazione si apre una nuova pagina nella storia del Conservatorio Corelli e della sua proiezione internazionale. Già dai prossimi giorni i docenti italiani inizieranno le attività didattiche in presenza presso la Hebei Normal University, dando concretamente avvio al percorso formativo del primo gruppo di studenti del Double Degree Corelli-HNU.

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