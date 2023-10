Sub scompare in mare a S. Alessio: scattano le ricerche ma lui torna a riva da solo - Tempostretto

Sul posto si è recata la Guardia Costiera. L'allarme lanciato dagli amici

S. ALESSIO – Momenti di grande apprensione nella tarda mattinata di oggi sulla spiaggia di Sant’Alessio Siculo. Approfittando del mare calmo e della bella giornata di sole, tre giovani sub di nazionalità straniera avevano deciso di immergersi nel tratto di mare all’estremità sud della cittadina jonica, proprio nei pressi di Capo S. Alessio. Poco dopo, però, di uno dei tre si sono perse le tracce. A quanto pare, i compagni avrebbero infatti notato la boa galleggiare senza la presenza dell’amico. Dopo le prime ricerche, sono quindi subito rientrati a riva e hanno dato l’allarme temendo per le sorti del compagno di immersione. Scattati i soccorsi, nello specchio di mare santalessese sono subito intervenuti gli uomini della Guardia costiera di Messina, con una motovedetta Cp 852 della Capitaneria di Porto e un gommone del Nucleo Sommozzatori. Le ricerche sono andate avanti per circa un’ora e mezza senza i risultati sperati, fino a quando, con un grande sollievo di tutti, il sub è riuscito a rientrare con le sue forze a riva. I mezzi di soccorso hanno così potuto fare rientro a Messina.