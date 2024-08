Suv sfonda guardrail in autostrada e vola in fondo alla scarpata. Conducente illeso

Disavventura a lieto fine per l'uomo alla guida del mezzo protagonista dell'incidente autonomo avvenuto sulla tangenziale della A20 a Messina

E’ uscito miracolosamente illeso da un incidente autonomo il conducente del suv finito in una scapata mentre viaggiava sull’autostrada A20 Messina-Palermo, in direzione di Messina.

E’ accaduto stamane tra Villafranca Tirrena e Messina. Per cause ancora da accertare il mezzo, dopo essere entrato in tangenziale dal casello di Villafranca, ha sfondato il guardrail precipitando nella scarpata. L’uomo alla guida ne è uscito praticamente illeso.

Sul posto gli uomini della Polizia Stradale della sottosezione di Boccetta e un mezzo dei soccorsi. Nessun rallentamento della circolazione anche durante le operazioni di recupero della vettura.