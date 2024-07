Taormina, Asm potenzia il servizio comprensoriale con 3 nuovi autobus ecologici

Temsa Md9 Euro 6 per collegare Taormina, Castelmola, Giardini Naxos e Letojanni

di Carmelo Caspanello

TAORMINA – L’Azienda servizi municipalizzati di Taormina ha ufficialmente ampliato il proprio parco autobus con l’acquisizione di tre nuovi mezzi Euro 6 a basso impatto ambientale modello Temsa Md9 provenienti da noleggio con conducente. I nuovi autobus, dotati di allestimenti da Gran turismo, saranno impiegati nei prossimi giorni per potenziare l’offerta dei servizi dell’azienda municipalizzata, in particolare per gestire le nuove linee del servizio di collegamento comprensoriale tra i Comuni di Taormina, Castelmola, Giardini Naxos e Letojanni. “Prosegue il percorso di crescita dell’azienda. Questi nuovi mezzi – ha dichiarato il sindaco di Taormina, Cateno de Luca – saranno a disposizione anche per le linee extraurbane che verranno attivate a breve, grazie alla norma che ho fatto approvare all’Assemblea Regionale Siciliana e che riguarda tutti i comuni turistici”.

De Luca: “All’Asm di Taormina tutto è cambiato”

Secondo De Luca, a breve, il servizio pubblico locale a Taormina, gestito dall’Asm, potrà estendersi a Letojanni, Castelmola e Giardini Naxos durante il transito verso Trappitello, grazie a una norma che autorizza i comuni turistici ad operare il trasporto pubblico locale anche nei comuni limitrofi. “Taormina merita un servizio di trasporto pubblico efficiente e versatile, e con questi nuovi mezzi e la norma aggiornata, siamo pronti a offrire una soluzione concreta e innovativa” ha concluso De Luca, sottolineando che quando si è insediato “la flotta presentava una serie di problematiche, mentre ora, a distanza di un anno, tutto è cambiato grazie alla “politica del fare”.

Campagna: “Raggiunto importante obiettivo”

“Con l’arrivo di questi tre autobus – fa eco il presidente Asm, Giuseppe Campagna – è stato raggiunto un nuovo traguardo poiché è stato realizzato uno dei progetti a cui abbiamo lavorato sin dall’inizio del nostro insediamento nell’ottica di una politica di servizi comprensoriali centrando l’obiettivo che ci siamo prefissati”. I nuovi autobus, oltre a essere ecologici, sono dotati di allestimenti da Gran turismo e saranno fondamentali per migliorare la qualità del servizio di trasporto pubblico locale nell’area comprensoriale di Taormina, Castelmola, Giardini Naxos e Letojanni.