Taormina. Installati 45 nuovi cestini tra il centro e le frazioni

Sedici contenitori sono dedicati al conferimento delle deiezioni canini

TAORMINA – Asm prosegue il percorso di miglioramento del decoro urbano e della pulizia del territorio comunale. Nei giorni scorsi sono stati infatti nuovi cestini portarifiuti e contenitori dedicati alle deiezioni canine nelle principali aree della città e delle frazioni. Nel dettaglio, sono stati posizionati complessivamente 45 nuovi cestini: 29 portarifiuti e 16 dedicati alle deiezioni canine, distribuiti tra Taormina Centro, Trappitello e Mazzeo, nelle piazze e nelle vie maggiormente frequentate da cittadini e visitatori.

“Più pulizia e decoro saranno garantiti in città e nelle frazioni grazie alla collocazione degli appositi cestini portarifiuti e per le deiezioni canine – ha dichiarato il presidente di Asm Taormina Pippo Campagna -. Si tratta di un intervento concreto che punta a migliorare ulteriormente la qualità degli spazi pubblici e a tutelare l’immagine della nostra città. L’utilizzo corretto dei cestini da parte di cittadini e turisti è fondamentale per mantenere il territorio pulito e per non vanificare il lavoro quotidiano svolto dagli operatori ecologici”.