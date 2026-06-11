Taormina. Oltre un milione di euro per il consolidamento della frana di Costa Don Lappio

Notificato al comune jonico il decreto di finanziamento

TAORMINA – Il Comune di Taormina ottenuto un importante finanziamento per la messa in sicurezza del territorio. È stato notificato il decreto con cui il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ha disposto il finanziamento dei lavori di consolidamento del versante in contrada Costa Don Lappio, nell’area sottostante il cimitero comunale.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 1.003.441,34 euro e consentirà di realizzare opere fondamentali per la stabilizzazione di una zona che nel corso degli anni è stata interessata da fenomeni franosi e criticità idrogeologiche. Si tratta di un risultato particolarmente significativo, frutto di un lungo percorso tecnico e amministrativo avviato oltre dieci anni fa. L’opera era stata infatti inserita nel Fondo di Progettazione della Regione Siciliana senza però riuscire, fino al 2023, a completare l’iter necessario per l’ottenimento delle risorse.

Grazie all’attività portata avanti dall’Amministrazione De Luca e dagli uffici tecnici, è stato possibile riattivare la procedura, completare la progettazione esecutiva e giungere alla definitiva approvazione dell’intervento, oggi finanziato.

I lavori prevedono la riprofilatura del vallone mediante opere di ingegneria naturalistica, la realizzazione di sistemi per la raccolta e la dissipazione delle acque provenienti da monte e la costruzione di una paratia di pali a sostegno della sovrastante strada comunale, interventi che consentiranno di aumentare la stabilità del versante e di garantire maggiori condizioni di sicurezza per l’intera area.

«Questo finanziamento da oltre un milione di euro – dichiara il sindaco di Taormina Cateno De Luca – dimostra come una buona amministrazione possa fare la differenza e rappresentare quella marcia in più necessaria per sbloccare situazioni rimaste ferme per anni. L’intervento di Costa Don Lappio era inserito nella programmazione regionale da oltre un decennio, ma senza che si riuscisse a completare il percorso necessario per arrivare al finanziamento. Quando ci siamo insediati abbiamo deciso di affrontare anche queste pratiche rimaste impantanate nei meccanismi burocratici, rimettendole in moto fino al raggiungimento di un risultato concreto. La capacità di programmare, seguire gli iter amministrativi e mantenere costante il confronto con gli enti sovracomunali è ciò che distingue chi si limita ad annunciare le opere da chi riesce effettivamente a realizzarle. Oggi raccogliamo il frutto di un lavoro silenzioso ma determinato che consente di mettere in sicurezza un’area particolarmente delicata della nostra città. Parliamo di un intervento strategico – conclude De Luca – non soltanto per la tutela del versante interessato dal dissesto, ma anche per la salvaguardia della viabilità comunale e di un’area particolarmente sensibile sotto il profilo della sicurezza. Ogni opera di prevenzione rappresenta un investimento sul futuro della nostra comunità e sulla capacità del territorio di affrontare le criticità derivanti dai cambiamenti climatici e dagli eventi meteorologici sempre più intensi”.