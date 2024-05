Taormina, smascherata dalla Polizia locale contraffazione di pass residenti

Il gestore di una struttura ricettiva denunciato per aver falsificato i documenti per favorire i turisti

TAORMINA – Grazie alle segnalazioni dei cittadini e all’intensificazione dei controlli della Polizia locale, guidata dal comandante Daniele Lo Presti, è venuta alla luce una sofisticata contraffazione di pass residenti nel centro storico di Taormina. Durante un recente controllo del territorio, gli agenti hanno individuato due veicoli con pass non autentici. I documenti, esibiti da turisti alloggiati in una struttura ricettiva del luogo, sembravano validi, ma una verifica dei codici QR ha confermato la falsificazione.

Le indagini hanno rivelato che il gestore dell’alloggio aveva creato i pass falsi per facilitare il parcheggio delle auto a noleggio dei suoi clienti in aree riservate ai residenti. I pass sono stati sequestrati e il responsabile è stato deferito alla procura della Repubblica per il reato di falsificazione di materiale, come previsto dall’articolo 482 del codice penale.