Dai soggetti pubblici ci aspettiamo il buon esempio

In questo caso è difficile immaginare cha a indurre il parcheggio selvaggio siano state ragioni di emergenza

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Quando si dice il pesce puzza dalla testa”.

Nella foto è inquadrata un’auto aziendale di Messina Servizi parcheggiata su un marciapiede in modo da ostacolare il transito dei pedoni e a impedire quello di persone disabili e bambini in carrozzina. In questo caso non crediamo proprio che ci si possa appellare a ragioni di emergenza per giustificare il comportamento maleducato.

Attraverso le segnalazioni WhatsApp denunciamo spesso i comportamenti incivili di alcuni nostri concittadini. Dai soggetti pubblici, come Messina Servizi ci aspettiamo il buon esempio, altrimenti le campagne di comunicazione del Comune contro il parcheggio selvaggio rischiano di perdere credibilità.