Atm. “Problemi alle paline e ai lettori dei titoli di viaggio”

Il servizio Atm è oggettivamente migliorato molto negli ultimi anni. Per consolidare i riasultati positivi bisogna, però, curare ogni aspetto

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Io purtroppo per lavoro giro mezza città e quindi faccio un bello stress test agli autobus Atm. Devo dire, a onor del vero, che indubbiamente ce ne sono molto di più rispetto a quand’ero ragazzo. Purtroppo, però, ci sono parecchie cose che non funzionano, come i lettori di abbonamento spesso fuori uso. Un caso particolare, poi, mi è successo ieri sul viale Annunziata direzione monte mare: almeno due paline con il Qrcode mi davano orari del 23 o 22 bis, con destinazione Portella Arena o Cittadella universitaria. Strano perché ero nella corsia in discesa e quindi o sono sbagliati i Qrcode o è andato in tilt qualcosa. Erano le 13:50. Poi è passato il 22, con lettore abbonamento guasto. Questa tecnologia che non funziona bene confonde parecchio la gente. Sto parlando della palina zona istituto Vittorini e quella subito sotto, scendendo sul viale Annunziata”.

Le informazioni in tempo reale alle fermate sono importanti perché facilitano l’uso del mezzo pubblico e ne favoriscono il sempre maggiore utilizzo. È importante però evitare errori come quello segnalato dal nostro lettore e risolvere altre inefficienze alle fermate per non creare dubbi inutili sull’affidabilità del servizio Atm. Servizio che, obiettivamente. negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante. Anche i lettori di titoli di viaggio hanno costituito un’importante novità, favorendo il ricorso a sistemi più avanzati di pagamento. Ma è meglio per tutti, anche per le casse Atm, che funzionino sempre.