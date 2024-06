Cattive abitudini di alcuni camion vela

I camion vela si comportano spesso come se fossero impianti pubblicitari fissi ma per poterlo fare dovrebbero sottoporsi ai relativi obblighi e oneri.

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ma funziona così la pubblicità? Sul marciapiede, Rotonda Annunziata.”

In realtà non dovrebbe funzionare così questo tipo di pubblicità. E invece capita spesso di vedere i camion vela posizionati su strade e marciapiedi di particolare visibilità, come se fossero cartelloni pubblicitari fissi. Questi ultimi, come si sa, sono stottoposti dal Codice della strada ad una specifica regolamentazione per consentire la sicurezza della circolazione. Inoltre esistono un piano comunale degli impianti pubblicitari e un regolamento sulla base dei quali vengono concesse le autorizzazioni che comportano il pagamento di un canone di occupazione del suolo pubblico. I camion vela si comportano spesso come se fossero impianti pubblicitari fissi ma per poterlo fare dovrebbero sottoporsi ai relativi obblighi e oneri. Senza dimenticare che, in taluni casi, come quello segnalato, si posizionano in modo irregolare. Questo capita di frequente, ad esempio sul marciapiede all’incrocio tra via Cesare Battisti e Viale Europa.