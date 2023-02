Taormina. Via Garipoli, tavolo tecnico a Palermo: a marzo intervento urgente di messa in sicurezza - Tempostretto

Il costone roccioso rappresenta una minaccia per il transito lungo l'importante arteria che dal casello autostradale conduce al centro della Città turistica

TAORMINA – Importante tavolo tecnico questa mattina a Palazzo d’Orleans, convocato dal presidente della Regione Renato Schifani. All’ordine del giorno la messa in sicurezza del costone roccioso sulla via Garipoli di Taormina, arteria fondamentale che conduce dal casello autostradale al centro di Taormina. Infatti, tra le prescrizioni imposte dall’autorità di bacino al progetto di raddoppio e spostamento a monte della ferrovia tra Fiumefreddo e Giampilieri c’è questo intervento che va realizzato prima dell’inizio dei lavori per la realizzazione della stazione in contrada Sant’Antonio. Erano presenti il sindaco di Taormina, Mario Bolognari, accompagnato dall’ingegnere Massimo Puglisi, il commissario contro il dissesto idrogeologico Maurizio Croce; l’ingegnere Santoro, autorità di bacino; l’ingegnere Palazzo, commissario della linea ferroviaria Messina-Catania-Palermo, gli ingegneri Infantino e Vanadia, di Ferrovie italiane ed i tecnici della ditta che si è aggiudicata l’appalto dei lavori. Un primo intervento urgente per eliminare il pericolo è stato programmato per un periodo di circa dieci giorni a marzo. Spetta al Comune organizzare ogni aspetto legato alla sicurezza dei cittadini e della rete viaria. Nei prossimi giorni, ha annunciato il sindaco Bolognari, si metterà a punto un piano di intervento.