 Teatro Vittorio Emanuele. "Lu purgatoriu, la Divina Commedia in siciliano"

Teatro Vittorio Emanuele. “Lu purgatoriu, la Divina Commedia in siciliano”

Redazione

Teatro Vittorio Emanuele. “Lu purgatoriu, la Divina Commedia in siciliano”

giovedì 24 Settembre 2026 - 10:00

Appuntamento in Sala Sinopoli, prima parte dal 24 al 27 settembre

Dopo L’Infernu, prosegue il progetto triennale dedicato alla Divina Commedia di Dante Alighieri, attraverso la traduzione in lingua siciliana del poeta messinese Tommaso Cannizzaro.

Il secondo capitolo del percorso è Lu Purgatoriu.

Se l’Inferno è il luogo del buio, delle grida e delle passioni senza via d’uscita, nel Purgatorio lo sguardo cambia. Tornano la luce, il mare, l’aria aperta. Torna a scorrere il tempo.

Dante lascia l’abisso e ritrova l’orizzonte, ai piedi di una montagna circondata dall’oceano. Qui il dolore non è più una condanna eterna, ma diventa parte di un cammino di trasformazione. È un viaggio attraversato dall’amicizia e dalla nostalgia, dalla memoria, dalla musica e dalla poesia, nel quale riaffiora continuamente la possibilità di ricominciare.

A dare nuova voce ai versi danteschi è ancora una volta la traduzione in lingua siciliana di Tommaso Cannizzaro. Una lingua poetica e popolare che avvicina Dante alla nostra terra e restituisce alla sua opera sonorità profondamente familiari.

In scena Giampiero Cicciò, Eugenio Papalia e William Caruso, questi ultimi anche collaboratori alla regia, accompagnati dalle musiche dal vivo al pianoforte di Marcello Conti.

Lu Purgatoriu si sviluppa in quattro parti, un itinerario che dalle sponde dell’approdo conduce verso la vetta del monte:


PARTE I | Canti I – II – V
24, 25, 26, 27 settembre, giovedì, venerdì e sabato ore 18 – domenica ore 11


PARTE II | Canti VI – IX – XI
1, 2, 3, 4 ottobre


PARTE III | Canti XVI – XXI – XXIV
8, 9, 10, 11 ottobre


PARTE IV | Canti XXVI – XXX – XXXIII
15, 16, 17, 18 ottobre

Sala Sinopoli | Teatro Vittorio Emanuele

Anche in questo secondo capitolo, lo spettacolo conserva l’atmosfera di un “lavoro in corso”, invitando il pubblico ad avvicinarsi al processo creativo e a scoprire la Divina Commedia da una prospettiva differente.

Biglietti al botteghino del Teatro
Intero €5 (fino ad esaurimento posti)

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